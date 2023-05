Ecco i danni provocati dal cinghiale nella villa comunale ad Ariano: è assurdo Appello agli organi competenti ad intervenire al più presto

E' diventato ormai un ospite fisso, quasi quotidiano della villa comunale e i danni provocati dalle sue incursioni cominciano a diventare piuttosto seri. Basta vedere le buche scavate nel grande prato e all'interno di alcune aiuole che a lungo andare potrebbero arrecare problemi anche alle radici degli alberi e impianti elettrici in qualche zona del polmone verde.

Una soluzione va presa e con la massima urgenza

"E' una situazione che va affrontata con la massima urgenza - ci dice uno dei consueti frequentatori del parco - nessuno di noi sta invocando l'abbattimento dell'animale o degli animali, perchè non sappiamo se si tratta di un solo esemplare. Ma di certo non è concepibile una cosa del genere. La paura c'è la mattina in modo particolare per chi come me si reca in villa per svolgere attività fisica, ma poi i danni che sta provocando sono notevoli. Scava come un dannato. Comune, forze dell'ordine devono assolutamente intervenire al più presto. Una soluzione va presa."

Un cinghiale dalle dimensioni enormi è stato visto due sere fa anche nei pressi dell'ingresso Pam in via Fontananuova all'orario di chiusura, spaventando non poco alcune persone presenti. Stesso problema in contrada San Liberatore dove la situazione sta diventando davvero insopportabile nei campi.