Ariano, caso albero transennato a Cardito: "Ditemi di che morte devo morire" Ma veramente esiste una situazione di pericolo? E se si perchè non si interviene immediatamente

"Mi avete transennato con un nastro bianco rosso, prima in largo e poi in maniera più ristretta attraverso Giovanni Checa, gruppo comunale di protezione civile e fac totum del comune, avete bloccato per giorni un rione allarmando mezzo mondo, avete chiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Grottaminarda i quali non hanno riscontrato nulla di così allarmante, mi avete detto di attendere l'intervento di un botanico che non si sa da quale continente del mondo deve arrivare. Fatemi capire una sola cosa: di che morte devo morire."

Domanda: Ma veramente esiste una situazione di pericolo? E se si perchè non si interviene immediatamente senza troppi misteri e attese, considerata la presenza di una scuola nelle vicinanze, la fermata a cielo aperto "senza pensiline" di autobus. Ma da quale parte del mondo deve arrivare questo scienziato in materia di botanica? E diamoci una mossa dalle stanze di questo ufficio tecnico dormiente.