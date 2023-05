Ariano: paura a causa delle barriere jersey all'imbocco della galleria Non si contano gli incidenti avvenuti nel corso degli anni a causa di un restrimento inutile

Ancora una tragedia sfiorata stamane sotto gli occhi di chi vi scrive. Un mezzo pesante ha rischiato di scontrarsi frontalmente con una vettura in transito a causa della presenza fastidiosissima, inutile ed ormai diventata eterna delle barriere jersey collocate dall'Anas all'imbocco di uno dei due lato della galleria Maddalena a protezione di una frana inesistente.

Non si contano gli incidenti avvenuti nel corso degli anni, proprio a causa di questa pericolosissima strettoia.

Si sono succeduti sindaci ed amministratori nel corso degli anni ma nulla, quelle barrriere sembrano essere diventate ormai definitive.

Eppure lo dice il termine stesso new jersey: "Una barriera Jersey, è un dispositivo di sicurezza modulare di calcestruzzo o plastica, utilizzata per incanalare il flusso stradale oppure per delimitare provvisoriamente un'area di cantiere, utilizzata anche in situazioni di emergenza."

Un dato è certo: se dovesse accadere una tragedia a causa di questo inutile restringimento della carreggiata che di certo non ci auguriamo mai, Anas e Comune insieme, ognuno per le proprie competenze ne pagheranno le conseguenze.