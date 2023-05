Il richiamo del cucciolo di lupo che invita a guidare con prudenza sul Partenio Il video del Parco del Partenio mostra anche lupi in corsa tra le strade montane di Monteforte

Sul Parco Regionale del Partenio in Irpinia il "richiamo della natura" a guidare con prudenza. In un video emozionante l'ente parco mostra l'ululato di un cucciolo di lupo che cerca i genitori e lupi nella notte in corsa tra le strade rurali di Monteforte. Il video è stato pubblicato sulla pagina instagram del Parco Regionale del Partenio ed ha raccolto centinaia di like.

"Guidare con prudenza non salva solo le nostre vite, ma anche quella di tanti cuccioli che potrebbero rimanere senza genitori - si legge nel post -Questo video di un cucciolo di lupo, che ulula disperatamente per richiamare i genitori, ci ricorda quanto sia importante guidare con prudenza, soprattutto di notte e con scarsa visibilità. La strada può essere un ostacolo mortale per la fauna selvatica che, come nel caso del video che ritrae lupi recentemente sorpresi dai fari di un’auto, nel Comune di Monteforte, potrebbe trovarsi accidentalmente sulla nostra strada

Guidare con prudenza può fare la differenza per evitare incidenti e proteggere la vita degli animali che condividono con noi questo pianeta. Guidare con prudenza non salva dunque solo le nostre vite, ma anche quelle di tanti cuccioli che potrebbero improvvisamente trovarsi senza genitori"