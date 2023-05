IIA, Maraia: "Qualunque sia il futuro, importante tutelare quadro occupazionale" L'intervento dell'ex deputato arianese

"Sul futuro di Industria Italiana Autobus ho sempre parlato della importanza di avere un socio privato. Più volte ho sollecitato il ministro dello sviluppo economico e Invitalia nella ricerca di una tale figura , anche nel panorama internazionale.

Stando alle recenti notizie apparse sulla stampa, pare esserci stata un’offerta del gruppo imprenditoriale con a capo Gruppioni. Gruppioni ho avuto modo di incontrarlo e conoscerlo, perché già durante il mio mandato di parlamentare nel 2019 era interessato all’azienda. Il problema però è non ripetere quello che è accaduto alla azienda Almec, sempre in Irpinia: lì il suddetto imprenditore è arrivato, ha rilevato l’azienda ma ha lasciato metà del personale a casa." E' quanto scrive in una nota, l'ex deputato arianese Generoso Maraia.

"La nostra preoccupazione è la tutela dei posti di lavoro, ossia che non ci siano licenziamenti con l’ingresso di un privato, e soprattutto un piano industriale in cui ci siano investimenti forti da parte dei privati.

Non vogliamo, e lo ripeto ancora una volta, un nuovo caso Del Rosso: ossia il rischio di dare l’azienda in mano ad una persona che non fa questo di mestiere, che non possiede il know-how in questo campo, e quindi che alla fine il tutto si riveli solo un’operazione speculativa.

I partner con cui invece bisognerebbe intensificare il dialogo sono sicuramente Caetano, così come gli altri brand internazionali, cinesi e tedeschi, che si sono affacciati per acquisire la quota di quarto socio in IIA.