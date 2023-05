Ariano: nasce la fondazione Franco Lo Conte crociere in Irpinia L'annuncio da parte dei familiari del compianto politivo irpino

I familiari di Franco Lo Conte, scomparso a causa del Covid-19 il 2 aprile 2020, hanno costituito la fondazione “Franco Lo Conte crociere in Irpinia”.

La moglie di Franco, Antonietta, la sorella Carmelinda ed i fratelli Antonio, Lorenzo e Carmine, vogliono fortemente che le idee, i propositi ed i progetti di Franco possano continuare nel loro cammino e trovare concreta realizzazione nell’immediato come nel futuro.

La Fùfondazione, che non ha scopo di lucro, opererà svolgendo attività di promozione ed utilità sociale, promozione dello sviluppo culturale ed economico delle comunità locali della provincia di Avellino.

E' aperta alla partecipazione, in qualità di soci, di quanti vorranno condividerne gli scopi, le azioni e la loro realizzazione.

"I fondatori - si legge nella nota - hanno voluto affiancare, nella denominazione della fondazione", al nome di Franco le "Crociere In Irpinia", uno dei progetti che Franco stava portando avanti per la sua Irpinia, per i suoi 118 Comuni, per il meraviglioso territorio che ha tanto amato, per il quale si è speso con dedizione e passione per tantissimi anni della sua vita e che gli ha donato l'amicizia di centinaia e centinaia di persone con le quali ha condiviso passione, entusiasmo e progetti.

Le attività della fondazione partiranno proprio da qui, dalle "Crociere in Irpinia". Uno dei primi impegni della fondazione riguarderà il finanziare la ricerca, lo studio, lo sviluppo e l’offerta al pubblico di Itinerari turistici (“Crociere”) riguardanti l'intero territorio irpino, con particolare riguardo ed attenzione alla componente culturale, supportando anche quanti stanno operando e lavorando per le stesse finalità nella nostra provincia, siano essi privati che enti ed associazioni no profit.

Franco aveva già iniziato a coinvolgere decine di comuni in tutta l’Irpinia e tutti avevano risposto con vivo interesse e partecipazione.

Occorre impegnarsi affinchè si prosegua nell’intento di mettere a sistema i tantissimi fattori di attrattività della nostra Provincia (territorio, prodotti e comunità) affinchè possano produrre “offerte turistiche” (“Crociere”) fruibili con immediatezza e facilità dagli amanti, sempre più numerosi, del moderno turismo naturalistico."