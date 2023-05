L'Irpinia dei centenari: ecco zi Lunardo a Savignano Irpino Ennesimo traguardo di longevità nella Valle del Cervaro

Uomini d'altri tempi, persone eccezionali e rare. Una generazione diversa dalla nostra che va preservata. Leonardo Nigro è un esempio di tutto questo. Siamo orgogliosi come comunità di festeggiare questo traguardo."

Sono le parole del sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra nel giorno dei festeggiamenti in paese di un altro dei suoi baluardi: zi Lunardo il quale lo ha omaggiato di una targa ricordo a nome dell'amministrazione comunale.

Un giorno di grande gioia per l'intera comunità savignanese non nuova nel corso degli ultimi anni a traguardi del genere. Segno questo di un territorio longevo in cui si vive ancora in maniera sana.

Vedovo da più di 40 anni nonno Leonardo, vive con uno dei due figli Fedele e Giovanni, nella verde campagna savignanese.

Una vita di sani principi la sua, da sempre impegnato a lavorare nei campi con amore e passione. Un grande giorno da incorniciare dunque per la Valle del Cervaro, in attesa di un prossimo traguardo simile che siamo certi, non tarderà ad arrivare.