Vescovo Melillo: "Affidiamo l'ospedale Frangipane alla protezione di Fatima" Fiaccolata nel segno della speranza ad Ariano Irpino

E’ stato un abbraccio simbolico da parte della gente che ha preso parte alla suggestiva fiaccolata, agli ammalati e operatori sanitari, con un pensiero particolare da parte del vescovo Sergio Melillo rivolto al futuro della sanità nelle aree interne purtroppo sempre più a rischio.

In processione con la statua della Madonna di Fatima dal santuario Mariano diocesano di piano di zona, a rione San Pietro, fino ad attraversare il pronto soccorso e giungere all’ingresso principale della struttura ospedaliera di via Maddalena.

E' una tradizione che si rinnova anno dopo anno con grande fede e partecipazione. A guidare il pellegrinaggio mariano don Alberto Lucarelli e don Vincenzo Losanno.

"Dobbiamo fare in modo - ha detto il vescovo Melillo - che non cessi mai l'attenzione da parte delle istituzioni su queste strutture sanitarie nelle nostre aree interne. L'ammalato deve essere sempre una priorità ed è un dovere di tutti garantire cure amorevoli durante la degenza ospedaliera. Un grazie è stato rivolto a tutto il personale sanitario e al cappellano don Ottone Morra per la sua grande abnegazione verso chi soffre.

E da oggi si entra nel vivo dei solenni festeggiamenti

Oggi 12 maggio: giorno della vigilia, ore 21 veglia di preghiera animata dai giovani della comunità.

Domani sabato 13 maggio: il momento clou, la solennità della Madonna di Fatima. Santa messa ore 10.00. Alle 18.30 la celebrazione solenne all'aperto presieduta dal vescovo Sergio Melillo.

Domenica 14 maggio: sante messe ore 7.00-8.30-9.30-10-30-11-30. Ore 17.30 celebrazione e a seguire la processione lungo le strade della parrocchia accompagnata dalla banda musicale "Città di Serino". Al termine, affidamento della città al cuore immacolato di Maria.

Il messaggio dei due parroci don Alberto Lucarelli e don Vincenzo Losanno:

Cari amici e devoti della Madonna di Fatima, la festa della Madonna di Fatima ritorna dopo il tempo del Covid che, nonostante tutto, non ha fatto perdere l’amore e la devozione alla Madonna. Con essa quest’anno ci sembra quasi di ricominciare, riprendendo fiducia ed entusiasmo di vita.

Vi invitiamo a partecipare alle celebrazioni religiose e alle varie manifestazioni civili e folcloristiche preparate con diligenza dal comitato festa, formato quasi esclusivamente da giovani.

Chiediamo, perché no, anche la vostra collaborazione attiva per coprire le varie spese. Siamo certi che ci sarete vicini con la vostra generosità.

Noi sacerdoti ringraziamo non solo il comitato che si sta prodigando in tutto, ma anche la comunità Madonna di Fatima e tutta la città di Ariano per la vicinanza e l’attiva partecipazione. Ciò che ci spinge è solo il desiderio della crescita dell’amore e della devozione alla Madonna: per i grandi è fedeltà a quanto ricevuto, per i piccoli e i giovani è accoglienza di vita e di valori umani e spirituali. Non ci resta che augurare a tutti buona festa.

Ecco il programma civile:

Sabato 13 maggio ore 20.00: "Un giallo paesano", commedia in dialetto arianese presentata dalla compagnia Luciano Li Pizzi. Ore 22.30 in collaborazione con replay catering e drink in live Gabriele Esposito, a seguire dj set con "Tonilbvocie".

Domenica 14 maggio ore 21.00: Spettacolo dei "Bottari di Macerata Campania". Ore 22.30 esilarante spettacolo degli artisti di punta di Made in Sud. Ore 00.00 grande spettacolo di fuori pirotecnici a cura di Vittorio De Angelis.

Domenica 21 maggio avverrà l'estrazione della lotteria. Un sincero ringraziamento viene rivolto al comitato festa, particolarmente attivo per l'impegno profuso.