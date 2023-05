Ariano, Stratola e la frana di nessuno: strada ad altissimo rischio e tutto tace Una storia che si trascina da fin troppo tempo senza soluzione

A Stratola prima o poi qualcuno si farà male. Non ce lo auguriamo ma è questa purtroppo la triste e amara realtà. Ne sa già qualcosa un corriere in transito pochi giorni fa su questa strada che ha rischiato davvero di brutto.

A preoccupare residenti ed automobilisti di passaggio non è non tanto il piccolo smottamento di un terreno privato, ma la segnaletica che di conseguenza provoca un restringimento della strada in curva con visibilità pari a zero e rischio elevatissimo di incidenti soprattutto quando l'asfalto è treso viscido dalla pioggia.

"Tre carriole di terra e si eliminerebbe tutto - ci dice un automobilista mentre siamo sul posto a documentare questo disagio. Il paese delle transenne e nastri bianco rossi stiamo diventando. Ma se non spetta al comune risolvere il problema di questa frana, allora perchè non si obbliga il privato a farlo. O aspettiamo che ci scappi il morto?"

Una cosa è certa se a Cardito ci vuole un botanico per decidere il futuro di un albero, a Stratola forse serve solo un miracolo...