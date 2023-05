Savignano Irpino: l'amministrazione comunale aderisce ai borghi della lettura "Impegno comune per la promozione culturale"

Savignano Irpino si è ufficialmente unita all'Associazione dei Borghi della Lettura durante un convegno organizzato dall'amministrazione comunale. Il sindaco Fabio Della Marra Scarpone, l'assessore alla cultura Teresa Lombardi e il dirigente scolastico Marco De Prospo hanno partecipato all'evento moderato dalla giornalista Angelica Calabrese, insieme al presidente dell'associazione Roberto Colella.



Durante l'incontro, l'assessore alla cultura Teresa Lombardi ha espresso l'impegno dell'amministrazione nel promuovere la lettura e la cultura nella comunità di Savignano Irpino. Ha evidenziato l'importanza di offrire ai cittadini opportunità culturali significative, riconoscendo il valore che la lettura apporta nella formazione e nell'arricchimento personale.



L'associazione Borghi della Lettura, fondata con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale dei piccoli centri e delle aree rurali, promuove iniziative volte a creare una rete di spazi dedicati alla lettura, sostenendo la presenza di biblioteche, librerie e punti di scambio di libri all'interno delle comunità aderenti.



Durante il convegno, sono state discusse diverse idee, tra cui la creazione di laboratori creativi, la formazione di gruppi di lettura e la collaborazione con le scuole locali.

L'adesione al movimento dei Borghi della Lettura fornirà ulteriori risorse e supporto per la realizzazione di queste iniziative, contribuendo a diffondere la passione per la lettura tra i cittadini di tutte le età.



A margine dell'evento, è stata inaugurata la panchina letteraria nei pressi del bocciodromo comunale.

Questo luogo strategico invita i residenti e i visitatori di Savignano Irpino a prendersi una pausa dalla routine quotidiana, sedersi e immergersi nella lettura. Incisa sulla panchina la frase del noto scrittore Cesare Pavese: "Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti".

La manifestazione si è conclusa con la lettura della fiaba animata "Rosa Spina", a cura dell'associazione teatrale Tanino di Deliceto. Questa coinvolgente performance ha regalato un momento magico e ha sottolineato il potere della narrazione e del teatro nel coinvolgere persino i più piccoli.