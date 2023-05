Don Alberto: "Abbiamo affidato a Fatima, il dramma povertà di tante famiglie" La pioggia non ha fermato la tradizionale processione in onore della Vergine miracolosa

Statua imbustata e fedeli con ombrelli al seguito. La pioggia non ha fermato la tradizionale processione in onore della Madonna di Fatima ad Ariano Irpino. Dal santuario mariano diocesano del piano di zona scortata dalla polizia municipale e dal gruppo comunale della protezione civile il pellegrinaggio a piedi ha attraversato le strade del rione fino a raggiungere il cuore di Cardito, lungo la statale 90 delle puglie guidato dai parroci don Alberto Lucarelli e don Vincenzo Losanno.

Una preghiera particolare è stata rivolta alle tante famiglie in difficoltà a causa della crisi del momento che ha fatto crescere notevolmente la richiesta di aiuti ovunque nei centri caritas della diocesi.

Presente alla processione il sindaco Enrico Franza. E' andata meglio invece in mattinata per la consueta fiera rionale baciata parzialmente dal sole. Festeggiamenti che nonostante il maltempo hanno fatto registrare una massiccia presenza di giovani, come del resto giovane e dinamico è stato il comitato organizzatore. Servizio antincendio affidato nel corso delle due serate ai volontari della protezione civile flumerese. Presenti sul posto muniti di ambulanza i volontari di Panacea.