Dal bilancio alla dichiarazione dei redditi, novità in materia: focus ad Ariano Iniziativa organizzata dall'associazione nazionale commercialisti di Avellino e Benevento

Le novità in materia: dal bilancio alla dichiarazione dei redditi, al centro dell’iniziativa organizzata dall’associazione nazionale commercialisti di Avellino e Benevento. L’evento si svolgerà mercoledì 17 maggio dalle ore 15,00, alle 19,00 presso il centro congressi Incontro ad Ariano Irpino.

La finalità

“Con questa iniziativa - commentano i presidenti dell’associazione nazionale commercialisti di Avellino Luigi Tangredi e Benevento Salvatore Fusco - intendiamo approfondire le tematiche che vanno affrontate dal bilancio ai dichiarativi fiscali relativi all’anno d’imposta 2022.

Un tema di stretta attualità

Alla luce di deroghe e rinvii di natura civilistica e fiscale dovute dagli effetti della pandemia da Covid-19 e crisi energetica quale conseguenza della guerra in Ucraina. Non da meno, su tali adempimenti impatta, in particolare sulle sulle micro e piccole imprese, il codice della prevenzione della crisi d’Impresa entrato in vigore il 15 luglio 2022, in merito agli adeguati assetti organizzativi, e alla valutazione del principio di “continuità aziendale”.

Pertanto, anche in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, intendiamo analizzare il quadro normativo, le criticità di applicazione, i soggetti interessati, e l’attività da effettuare, a carico degli operatori economici, anche di dimensioni ridotte e poco strutturate. A margine del convegno è previsto la possibilità di dibattere con i relatori per gli intervenuti.

Gli interventi

Ad intervenire nel corso dell’iniziativa dopo i saluti iniziali del presidente dell’ Anc Avellino Luigi Tangredi, dell’Anc Benevento Salvatore Fusco e del presidente dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Benevento Fabrizio Russo saranno Ernesto Gatto, relatore commercialista di Palermo, Antonio Michele Abbruzzese Anc Avellino.