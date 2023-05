Ariano: strada impercorribile e a rischio incidenti a Santa Regina L'appello degli abitanti: "Non pensate di risolvere la situazione con le toppe"

Non servono "toppe" (ebbene precisarlo subito) ma un tappeto di asfalto urgente. L'appello arriva da contrada Santa Regina ad Ariano Irpino. Circa cento metri di strada, a voler essere buoni, sono intransitabili a causa della notevole presenze di buche.

L'appello

"E' diventato davvero impossibile muoverci in auto - ci dice un residente - la strada è impercorribile e a rischio incidenti. Per non parlare dei danni che subiamo quotidianamente e che qualcuno ci dovrebbe risarcire. Nessuno ci ascolta nonostante questa situazione è a conoscenza di tutti. Non bastavano i disagi a Stratola e la questione irrisolta di Pignatale sulla quale non nutriamo più speranze ormai."

Situazione destinata a peggiorare se non si interverrà con la massima urgenza

La pioggia di queste ore sta peggiorando notevolmente la situazione in questa zona. Gli abitanti sollecitano un sopralluogo urgente al fine di programmare un intervento risolutivo e non tampone.