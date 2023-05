Ariano: transennamento potenziato intorno all'albero di Cardito L'appello dell'ambientalista Felice Vitillo

Nel corso della settimana, probabilmente giovedì prossimo verrà abbattuto l'albero all'imbocco di rione Rodegher e verificata la staticità degli altri presenti. Stamane gli operai dell'ufficio tecnico comunale hanno rafforzato la segnaletica e opera di transennamento nella zona interessata.

Sul posto anche l'ambientalista Felice Vitillo il quale ha invitato il comune a valutare con prudenza e attenzione il da farsi. "Non è necessario abbattere gli alberi, qui come in altri luoghi della città, basterebbe alleggerire la chioma. Un'opera che andrebbe svolta con attenzione anche nella villa comunale e nei due popolosi rioni Cardito e Martiri.

L'appello

Chi ha le competenze per decidere il futuro di quest'albero? Perchè non viene svolta un'attività generale di monitoraggio? E' questo manca. Se c'è una reale pericolosità si abbatte. Ma qualcuno lo dovrà accertare ed assumersi le responsabilità."