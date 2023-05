Torna la Scuola nel Verde: laboratori didattici imparando l'inglese L'istituto Cipolletti in località di Banzano di Montoro (AV).

L’Istituto “Cipolletti” ha avviato, dall’anno scolastico 2020/21, nei mesi estivi, l’esperienza della “Scuola nel verde”, sita in un bosco nella località di Banzano di Montoro (AV). Si tratta di uno spazio attrezzato in sicurezza per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, in cui svolgono attività motorie, artistiche, laboratoriali, in lingua inglese, essendo la ECS una scuola bilingue.

La scuola, che utilizza da anni il modello “Embodied cognition”, ha inteso integrare l’apprendimento “Incarnato” (embodied), con la didattica all’aperto, cercando di sviluppare, parallelamente alle intelligenze scolastiche, anche l’intelligenza naturalistica e visivo-spaziale. Tra i presupposti scientifici vi è quello della Waldpädagogik, della pedagogia esperienziale che valorizza l’apprendimento scoperta. Ci soffermeremo sull’attività motoria nel contesto della Scuola nel verde, cha ha avuto come presupposto didattico il collegamento tra motricità ed emozioni, per favorire nel bambino la stabilizzazione di un equilibrio del sé, con gli altri e con la natura.

Il bosco è risultato il luogo ideale per l’apprendimento e la nascita di emozioni forti dettate dal contesto alternativo che ha condizionato il movimento dei bambini. Sono tante le competenze motorie che si sono attivate nel bosco, perché, nel muoversi in un ambiente ricco di incertezze e ostacoli nuovi, i bambini hanno vissuto esperienze di autonomia, rischio e responsabilità, stimolati a cercare delle strategie personali per gestire e superare in maniera sicura l’ostacolo.

I bambini, in generale, hanno dimostrato un’esuberanza motoria e sensoriale, sono stati molto curiosi di scoprire l’ambiente del bosco.

Con il tempo hanno acquisito sempre più sicurezza nei movimenti, nelle capacità coordinative e condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità articolare), seppure su terreno sconnesso e con stimoli non strutturati del bosco. Le attività si sono svolte due volte a settimana per due orari al giorno.