Campionati nazionali di Karate, Franza: "Lo sport, orgoglio di Ariano" Premiazioni a palazzo di città

Nella sala consiliare Giovanni Grasso a palazzo di città è stata consegnata una targa a Riccardo De Gregorio, per essersi distinto nei Campionati di Karate-kumite Categoria under 14, con 2 medaglie di bronzo ed 1 medaglia d’argento. Presente insieme al sindaco Enrico Franza, la consigliera comunale e provinciale Laura Cervinaro e l'assessore Toni La Braca.

La soddisfazione del sindaco Enrico Franza:

È stato per un onore e un piacere per me ricevere il giovane talento e l’intera squadra che ha partecipato ai campionati appena terminati. Grazie ragazze e ragazzi, siete il nostro orgoglio!

Un ringraziamento va al Presidente Michele Esposito e al Maestro Antonio Salza, in rappresentanza dell’associazione sportiva Bushinkai, affiliata alla Federazione “Fijlkam” (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali) che con impegno e dedizione hanno saputo trasmettere la passione per lo sport alle nuove generazione, permettendo loro di conseguire risultati straordinari.

Ariano è anche sport, tante le realtà attive sul territorio, a cui rinnovo il mio ringraziamento e pieno sostegno, tra queste non dimentichiamo di fare il tifo per le nostre leonesse della “Ferraro Basket Ariano”, ancora impegnate nel campionato …