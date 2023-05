Ceramica arianese sotto i riflettori italiani: ecco l'affascinante rione Tranesi Alla riscoperta delle antiche tradizioni nelle aree interne

Sabato 20 maggio 2023 alle ore 16 appuntamento al museo civico della ceramica in via D’Afflitto, per Il trekking del ceramista, un tour esperenziale che si articolerà intorno al tema della maiolica e lungo i luoghi fondamentali della ceramica ad Ariano Irpino, a cura di bottega delle mani e amici del museo.

Partendo dal museo civico della ceramica, accompagnati da esperti della materia, si arriverà ai Tranesi, il rione delle “ruagnare”, per poi raggiungere il polo didattico scientifico, dove si potrà partecipare, con i ceramisti, alle fasi della produzione per conoscere i segreti delle antiche creazioni e sorprendersi con la sapienza di quelle contemporanee.

Il polo didattico diventerà laboratorio e agorà, tra racconti, video proiezioni, musica e assaggi della gastronomia locale.

La festa diffusa della ceramica Italiana è un evento nazionale promosso dall'associazione italiana città della ceramica che coinvolge ben 45 principali città italiane vedrà protagonista anche Ariano Irpino. Iniziativa che mira a promuovere il made in italy, tra antiche tradizioni locali e sensibilità contemporanee.