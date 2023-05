Strategie di sviluppo nelle aree interne: le sfide dei piccoli comuni La scommessa sul distretto del commercio diffuso Ufita. Ecco di cosa si tratta

La grande scommessa sul distretto del commercio Ufita. Presentato il progetto a Villanova del Battista. Alla riunione, preparatoria degli atti necessari al completamento della procedura a suo tempo avviata ed al riconoscimento del distretto da parte della Regione Campania, hanno partecipato il sindaco di Villanova del Battista, comune capofila Raffaele Panzetta, i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio, Anpit e Confcommercio Lorenzo Lo Conte e Nicola Grasso, ed il tecnico incaricato dai comuni partecipanti al distretto Gerardo Rizzo.

Il distretto “Ufita” è composto da ben 15 comuni: Villanova del Battista, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Greci, Montaguto, Montecalvo, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda e Zungoli.

L’attività di costituzione dei distretti del commercio, un nuovo “ente” previsto dalla legge regionale sul commercio nr. 7/2020, sta procedendo intensamente in tutta la regione Campania, in vista degli imminenti bandi di finanziamento, previsti dalla legge citata, che la regione si appresta ad emanare per promuovere ed incentivare le importanti attività previste dalle leggi regionali e finalizzate allo sviluppo dei territori e delle città della nostra regione attraverso le attività commerciali in stretta sinergia con gli altri settori produttivi quali, in primis, il turismo, i servizi, la ricettività, l’agroalimentare.

La procedura di costituzione dei distretti può essere promossa ed avviata da parte delle associazioni di categoria del commercio con rappresentatività regionale come da parte degli stessi comuni, l’accordo di distretto è stipulato da entrambe le parti e vi possono partecipare le associazioni dei consumatori come anche altri enti ed aziende private che, insieme, andranno a formare la “governance” del distretto, chiamata a guidare le attività e le strategie comuni per lo sviluppo economico del territorio di riferimento.

Un innovativo partenariato pubblico privato, quindi, che non mancherà di produrre azioni e progetti concreti e mirati e quindi in grado di raggiungere i risultati più attesi.