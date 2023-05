Abbattuto l'albero di Cardito ad Ariano: ambientalisti zittiti L'intervento dell'area tecnica comunale insieme alla cooperativa i Normanni

Tutto è compiuto. L'albero inclinato di Cardito, all'imbocco di rione Rodegher e via Virgilio non c'è più. E' stato abbattuto per motivi di sicurezza.

L'operazione così come annunciato è avvenuta stamane ad opera della cooperativa i Normanni diretta da Gerardo Iannone, incaricata dall'area tecnica del comune. Sul posto i funzionari Nicola Pratola e Raffaele Melito insieme ad una nutrita squadra di operai.

Il grosso tronco è stato tagliato e sezionato gradualmente dalla squadra intervenuta, munita di cestello onde evitate un impatto violento sull'asfalto.

Si chiude così un capitolo che per giorni aveva suscitato discussioni e polemiche. Due giorni fa sulla vicenda era intervenuto l'ambientalista Felice Vitillo sollecitando un'opera di monitoraggio sugli alberi presenti in città, da centro alle periferie.