Alluvione in Emilia Romagna: Ariano Irpino abbraccia Faenza Disposto un minuto di raccoglimento durante l’iniziativa Buongiorno ceramica di sabato 20 maggio

Si aggrava il bilancio dell'alluvione in Emilia-Romagna. Tredici le vittime. Salgono a 42 i Comuni alluvionati. Circa 10mila gli sfollati.

L'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta di Ariano Irpino esprimono solidarietà e vicinanza alle comunità colpite dall’emergenza maltempo e cordoglio per le vittime.

Il sindaco Enrico Franza e tutta l’amministrazione comunale manifestano il proprio sentimento di vicinanza, umana e istituzionale, a un’intera regione devastata dai nubifragi e a città con le quali, come Faenza, si è cimentato un rapporto di salda amicizia legati alla storia, all’arte, alla ceramica, alle comuni attività di valorizzazione e promozione delle proprie antiche tradizioni che trovano la loro sintesi nell’Aicc, l’associazione Italiana delle città della ceramica artistica.

In segno di solidarietà, è stato disposto un minuto di silenzio in apertura dell’evento di sabato 20 maggio in occasione della 9° edizione “Buongiorno Ceramica - la festa diffusa della Ceramica Italiana”.

“Ariano si stringe attorno alle popolazioni colpite.” – ha affermato il Sindaco Enrico Franza - “Con profondo cordoglio per quanto sta accadendo in Emilia-Romagna, voglio rinnovare a nome di tutta la Città di Ariano la nostra vicinanza, disponibilità e solidarietà ai colleghi delle Istituzioni, ai presidenti di provincia, ai sindaci, alle famiglie, alle cittadine e ai cittadini, che sono stati colpiti da questa terribile tragedia, a coloro che sono stati costretti a lasciare le proprie case e a tutti coloro che si stanno spendendo in queste drammatiche ore. Un pensiero alle vittime, che hanno tragicamente perso la vita, ai familiari e alle persone vicine.“