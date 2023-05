Parte la raccolta dei rifiuti verdi ad Ariano: ecco come e quando La comunicazione da palazzo di città

Il comune di Ariano Irpino comunica che a partire da martedì 23 maggio inizierà la raccolta dei rifiuti verdi, piccole potature d'alberi e/o siepi, foglie, sfalci d'erba.

La raccolta proseguirà ogni martedì pomeriggio, con l'avvertenza che tali rifiuti non dovranno essere conferiti nei contenitori dei rifiuti organici, in quanto hanno un sistema di conferimento diverso, ma esposti in buste ben legate.