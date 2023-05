Concorso filosofico fondazione Totalife: premiato l'Alberghiero di Ariano Menzione speciale alla studentessa Eliana Grasso

Concorso filosofico organizzato dalla fondazione Totalife, prestigioso riconoscimento per un'alunna dell'istituto alberghiero di Ariano Irpino. Unica scuola di Ariano ed unico istituto tecnico tra i tanti licei in gara.

La soddisfazione della dirigente scolastica Tiziana Aragiusto: "Grazie alla fondazione Totalife per la menzione speciale alla studentessa Eliana Grasso dell'Ipseoa. Ricevere un riconoscimento in un concorso filosofico per un istituto tecnico non è scontato e ci riempie di orgoglio. Grazie ai docenti che hanno saputo motivare e guidare le ragazze ed i ragazzi in questa esperienza formativa e soprattutto grazie agli studenti ed alle studentesse che hanno lavorato con impegno e passione."