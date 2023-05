Ariano: è il giorno dell'addio a Gino Cusano nella sua adorata Orneta Il dolore della moglie Carmela Grasso, che non lo ha mai lasciato solo durante la malattia

Un via vai continuo di gente, la sua gente, nella sua villa ordinata e silenziosa di contrada Orneta ad Ariano Irpino dalla mattinata di ieri, sta rendendo omaggio al politico gentiluomo onesto generoso di nome e di fatto. In tanti si sono recati ad omaggiarlo, dal mondo della politica all'associazionismo. Una scomparsa, quella di Gino Cusano, che ha addolorato tutti, al di là delle appartenenze politiche, proprio come era abituato a fare lui con i suoi avversari.

"E' un incubo la sua assenza, come lo è stato il periodo della sua malattia. Abbiamo fatto di tutto per strapparlo alla morte che galoppava velocemente.

Abbiamo percorso ogni strada ma ogni tentativo è stato purtroppo inutili. L'ultimo mese è stato terribile - racconta la vedova Carmela Grasso, biologa presso l'ospedale Criscuoli-Frieri di Sant'Angelo dei Lombardi che non lo ha lasciato un istante solo - è stato sempre lucido ed era consapevole di tutto. Si è distaccato da tutti noi con una dolcezza unica, un respiro che giorno dopo giorno si è affievolito.

Ero io a rispondere ultimamente ai tanti messaggi e alle tante persone che chiedevano di lui. Avrebbe voluto ritornare presto in mezzo alla gente. Lo aveva promesso, ma un destino beffardo non glielo ha permesso.

Voglio ringraziare quanti lo hanno amato e per le tantissime attestazioni di affetto in ogni forma, ricevute in queste ore e durante il suo calvario. Un calore indescrivibile. Non ci siamo mai sentiti soli.

A volte veniva deriso per il suo linguaggio semplice, ma ero più io ad arrabbiarmi mentre lui sorrideva e guardava avanti sempre a testa alta come ha fatto fino all'ultimo anche di fronte ad un male terribile e così aggressivo. Vogliamoci bene mi disse da quel letto, Dio vuole solo questo. E lui sapeva il perchè di quelle parole."

Oggi alle 15.30 gli verrà rivolto l'ultimo caloroso abbraccio nella chiesa Santa Maria delle Grazie di contrada Orneta.