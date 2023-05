Ariano: che ansia recarsi al cimitero la domenica mattina Appello al sindaco Enrico Franza e all'amministrazione comunale tutta, maggioranza e minoranza

Che ansia recarsi al cimitero la domenica mattina. Una corsa contro il tempo, guardando ripetutamente l'orologio tra una sirena che suona invitando ad uscire a mezzogiorno dal luogo sacro e il rischio di rimanere all'interno. Cosa quest'ultima che fortunatamente difficilmente accade, grazie alla disponibilità dei custodi che di volta in volta si alternano comprendendo il disagio.

Una situazione di disagio che i tanti visitatori intendono far presente attraverso il nostro giornale all'amministrazione comunale di Ariano Irpino.

L'appello:

1) Innanzitutto, prolungare l'orario di visite ai defunti alle ore 13 e non alle 12, per consentire l'accesso a tante presone che per svariati motivi non riescono a rispettare una fascia così ristretta.

2) Se ciò non fosse possibile per la mancanza di un custode, lasciare il cimitero aperto per tutta la giornata fino al tardo pomeriggio. "Che c'è da rubare all'interno? Tanto lo fanno lo stesso anche quando è aperto."

3) Se c'è bisogno di un aiuto, considerata la carenza di organico nella macchina comunale, perchè non coinvolgere nelle operazioni di apertura e chiusura gli addetti alla vendita di fiori e ceri presenti con i loro chioschi nel piazzale. Chi più di loro può rendersi utile.

L'appello viene rivolto direttamente al sindaco Enrico Franza e all'intera amministrazione comunale maggioranza e minoranza, affinchè si possa trovare presto una soluzione, tra quelle elencate per garantire una visita tranquilla ai propri defunti senza ansia. E' una situazione che si può risolvere in un attimo.