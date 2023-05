"Adesso basta! Comune paralizzato": opposizione sul piede di guerra ad Ariano Conferenza stampa a palazzo di città il prossimo 25 maggio

"Consiglio comunale mortificato e mai convocato su argomenti essenziali per la vita della comunità dal 17 maggio 2022. Inerzia sui principali problemi della città, incapacità di approvare il bilancio a rischio a rischio scioglimento consiglio comunale (articolo 141 Tuel)."

E' quanto scrive in un manifesto la minoranza consiliare al comune di Ariano Irpino

"E' possibile andare avanti in questo modo? Per parlare di tutto ciò e per presentare il question time con 45 argomenti di interesse generale e clamorosamente trascurati, è convocata una conferenza stampa della minoranza per il 25 maggio alle 10.30 nella sala consiliare."

La nota è firmata dai consiglieri di minoranza Antonio Della Croce, Marco La Carità, Giovanni La Vita, Marcello Luparella e Daniele Tiso.