Alluvione Emilia Romagna: gli angeli del fango di Montella aiutano Forlì Sono al lavoro i volontari della Misericordia di Montella con stivali e attrezzature per dare aiuto

Dopo l'alluvione in Versilia, la frana di Sarno e quella di Casamicciola/Ischia, i Volontari della Misericordia di Montella, muniti di modulo idrogeologico ed altra idonea attrezzatura, sono in missione, questa volta in Emilia Romagna, a Forlì, per dare il proprio, piccolo aiuto alla popolazione colpita dal tragico evento di questi ultimi giorni e che ancora oggi continua ad esserne travolta. "Anche oggi giornata intensa ed impegnativa. Per fortuna la nostra Idrovora funziona a pieno ritmo, ma senza le braccia con il generoso e fattivo impegno dei nostri Volontari non potrebbe fare più di tanto" - raccontano i volontari altirpini, che hanno subito deciso di fare la loro parte per far fronte all'emergenza. "Siamo orgogliosi e felici di dare il nostro contributo - raccontano i volontari -. Ci auguriamo che siano sempre più nmumerose le persone che non faranno mancare impegno e risorse per risollevare questi territori martoriati da fanghi, disperazione e macerie".