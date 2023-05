Maraia: "Con Cusano ci univa l'amore per Ariano e per l'Irpinia" "Conserverò il ricordo di un politico arianese sincero"

"La notizia della scomparsa di Gino Cusano mi ha lasciato attonito perché ho sempre apprezzato l'energia che trasmetteva nel suo impegno politico. Anche se da posizioni politiche diametralmente opposte ho avuto modo di confrontarmi spesso con Cusano perché ci univa l'amore per Ariano e per l'Irpinia." Lo scrive in una nota l'ex deputato Generoso Maraia.

"Soprattutto nelle ultime due tornate elettorali al Comune di Ariano ho avuto il piacere e l onore di ascoltare la sua analisi politica che apprezzavo perché disinteressata e volta a ridare nuova dignità ai comuni interni della Campania troppo spesso ai margini della politica regionale e nazionale.

Conserverò il ricordo di un politico arianese sincero che alle ambizioni personali ha sempre anteposto il bene comune. Rivolgo le mie sentite condoglianze alla famiglia Cusano e a tutti i cari e amici che lo hanno sostenuto e voluto bene."