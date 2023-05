Ariano: torna l'entusiasmo nel calcio con la promozione in seconda categoria L'augurio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza

L' Us Ariano è in seconda categoria! Dopo la rinascita e la ripartenza dall'ultima serie della neonata società del calcio arianese, grazie alla disponibilità dello Sporting Ariano, è stato centrato l’obiettivo della promozione in seconda categoria.

"Complimenti alla squadra allenata da mister Dario Trancucci, ex calciatore dell'Ariano negli anni della serie D, alla dirigenza nelle persone del presidente Fabio Senape e Severino Lo Conte, e a tutti i tifosi che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno in casa e fuori casa. Che questo sia solo il primo passo verso il ritorno del calcio arianese ai livelli che la sua storia merita."

Entusiasmo che si è potuto toccare con mano sugli spalti dello stadio Silvio Renzulli e nelle trasferte affrontate dalla compagine arianese. Era dagli anni di gloria dell'Us Ariano targati Vincenzo Graziano e Nino Grasso che non si registrava un cammino così avvincente e coinvolgente interrottosi poi dopo lo scippo di un titolo e il disinteresse totale da parte di tutti. Non vanno dimenticati i sacrifici e la costanza di Gerardo Del Vecchio e tanti appassionati di calcio in città alcuni non più viventi. Ma quella che si sta scrivendo ora è la storia calcistica di una città che vuole andare oltre i ricordi.

Oggi sembra intravedersi l'inizio di una nuova era. La speranza è di continuare su questa scia vincente per riportare il calcio glorioso di un tempo sul tricolle come negli anni della mitica serie D.