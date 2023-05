"Non è un addio, brilla sempre con noi", gli amici ricordano Roberto Bembo A Mercogliano una tre giorni tra sport e commemorazione

Gli amici di Roberto Bembo, il 21enne morto lo scorso 11 gennaio dopo dieci giorni di agonia al Moscati di Avellino, lo ricordano con un evento di sport e condivisione. “Non è un addio..Gli amici di Roberto” il titolo della tre giorni che avrà luogo dal 9 all'11 giugno a Mercogliano presso il Mercurio Sporting.

Ci sarà un torneo di calcio a , la benedizione di un murales commemorativo, momenti di di condivisione e ricordo del giovane che venne accoltellato la mattina di Capodanno nel parcheggio di un bar in via Nazionale Torrette. Era scattato alle 12.30 dell’11 gennaio il periodo di osservazione di sei ore, necessario ad accertare la morte celebrale, da parte del collegio medico dell’unità operativa di anestesia e rianimazione dell’azienda Moscati di Avellino, dove il giovane era ricoverato. Per quell’aggressione si erano costituiti la sera stessa Luca Sciarillo e Nico Iannuzzi, 28 e 31 anni.

A completamento della tre giorni ci sarà la premiazione e una lunga serata di emozioni e ricordo in onore di Roberto: “perchè siamo certi di averlo sempre al nostro finaco”, spiegano gli amici.