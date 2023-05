Cibo per cani nelle zone alluvionate: l'iniziativa di un arianese Il gesto di solidarietà di Luigi Gazzella

Ha raccolto personalmente e consegnato in Emilia Romagna cibo per cani ad un rifugio: "La casa selvatica" oltre ad indumenti, un piccolo kit medico base, coperte e giochi per bambini.

E' l'iniziativa intrapresa da un giovane di Ariano Irpino, Luigi Gazzella di 18 anni, ex operatore 118

"Ringrazio anche Wash dog ad Ariano Irpino per aver contribuito a questa raccolta e altre persone che con il loro piccolo contributo sono state di grande aiuto. Ho sempre amato aiutare il prossimo nel mio piccolo.

Sono un ex operatore certificato 118 e ho avuto a che fare anche con i bambini del Saharawi. Ho aiutato molte persone anche durante il terremoto dell'Aquila attraverso una raccolta di beni di prima necessità."