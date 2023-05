Pericolo in piena curva: tutte le strade provinciali e statali sono così Mancanza di manutenzione ovunque. Non era mai accaduto negli anni

L'erba avanza ovunque fino ad avvolgere guard rail e segnali stradali. Strade sempre più a rischio in Irpinia dove la manutenzione è pari a zero. Non sono bastati alcuni incidenti stradali a scuotere le coscienze. La foto in questione è stata scattata stamane lungo la strada provinciale che dal bivio Orneta porta a località Casone.

Stessa situazione lungo la Sp 237 dove a preoccupare è anche il manto stradale interessato da una serie di smottamenti.

Solo pochi giorni fa si è verificato un scontro violento tra due auto nella zona Asi di Flumeri dove i vari incroci sono ormai sepolti da erba altissima. Una situazione di incuria del genere non si ricorda negli anni.

Non si comprende neppure quale sia l'utilità sul territorio di diverse squadre di operai che per conto della regione Campania giungono in Irpinia.

I comuni si affidano agli operai idraulico forestali, alle cooperative e in qualche caso ai percettori del reddito di cittadinanza per ripulire periferie, rioni e giardini pubblici. Ma si è in forte ritardo contro l'erba e il degrado che avanza ovunque.

Ci sono zone nel centro di Ariano Irpino che versano in pessime condizioni. La speranza è che prima dell'estate, ogni ente faccia la sua parte per restituire ordine e decoro ovunque.