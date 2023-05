Ariano, aprire cimitero a tempo pieno la domenica: Maraia condivide la richiesta Lex deputato arianese rilancia la proposta lanciata da Ottopagine.

"Condivido la richiesta di apertura del cimitero di Ariano Irpino anche il pomeriggio utilizzando personale già impiegato al comune. E’ una questione di volontà politica: se questa richiesta verrà sostenuta da tutti, sicuramente si arriverà ad una soluzione positiva." E' quanto afferma in una nota l'ex deputato Generoso Maraia dopo la proposta lanciata da Ottopagine.

"Personale al comune ce n’è, basta organizzarlo in maniera tale da garantire questa apertura pomeridiana. Il cimitero sta subendo un ampliamento, quindi c’è necessità di un custode presente in tutto l’arco della giornata, anche per garantire una sorveglianza di quello che non è più solo il vecchio cimitero, ma si è aggiunta un’ampia zona che deve essere vigilata, altrimenti potremmo essere costretti in futuro a ricorrere ad una sorveglianza privata.

Ciò comporterebbe un esborso economico notevole per il comune; andando invece ad individuare una risorsa, un personale, che vada a ricoprire tale ruolo, non solo si risolverebbe la questione della apertura pomeridiana, ma anche quello della sorveglianza del luogo, con un notevole (in prospettiva) risparmio sempre per il comune."