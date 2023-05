Ariano: sta per crollare il braccio di un lampione nel rione San Pietro Preoccupazione da parte dei residenti nel parco giochi frequentato da diversi bambini

Un braccio di un lampione dell'illuminazione pubblica, letteralmente spezzato che può cadere da un momento all'altro. Accade nella pineta e parco giochi per bambini di Rione San Pietro accanto alla piccola cappellina della Madonna di Fatima. Il palo è avvolto dalla vegetazione tra i rami ma la rottura nella parte alta è ben visibile.

E come sempre superficialità e approssimazione da parte di chi in questi casi dovrebbe agire all'istante senza perdere tempo

Così come accaduto per l'albero della discordia al bivio di rione Rodegher, dove è da premettere che (è rimasta sul posto ancora una transenna con tanto di freccia, pietre e ed un fine tronco da sistemare dopo il taglio), l'area tecnica del comune ha provveduto solo a transennare la zona, lavandosene le mani, approfittando forse della "protezione" della Madonna.

Ma possono due transenne e un nastro bianco rosso scongiurare un pericolo del genere?

La preoccupazione comprensibile di una mamma: "E' quasi un mese, che va avanti questa storia. Il lampione spezzato a metà sta per crollare. Il comune lo sa benissimo. Ci sono decine di bambini che ci giocano sotto ogni giorno. Cosa aspettano? A quanto pare c'è stato anche un sopralluogo da parte dell'Enel. Ma nessuno sembra che abbia intenzione di risolvere la cosa. La transenna poi, non copre l'intera area. Se dovesse cadere rischia di finire oltre la transenna dove è sempre pieno di bambini che giocano."

Nel maggio 2022 segnalammo un palo inclinato in via xxv aprile, imbocco via Tranesi. E' ancora così. Di una cosa ne siamo certi, se dovesse accadere qualcosa e noi non ce lo auguriamo mai, il comune è avvisato.