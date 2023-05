Carpignano: donato l'olio per la lampada votiva perenne Stamane il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Grottaminarda al Santuario della Madonna nera

Una meravigliosa giornata di sole ha accompagnato i pellegrini diretti nel Santuario di Carpignano come da tradizione, a conclusione del mese mariano. Alle sette la partenza in preghiera da Grottaminarda, per prendere parte alla celebrazione presieduta dal vescovo Sergio Melillo.

Un percorso che affascina ogni anno i tanti devoti della Madonna nera e che vede la partecipazione di famiglie, bambini, giovani ed anziani.

Nel corso della liturgia è avvenuta la consegna dell'olio per la lampada votiva perenne offerto dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore e dal comune di Grottaminarda.

Si è pregato per i giovani, per la pace nel mondo e il dramma che stanno vivendo tante famiglie riamaste senza una casa a causa dell'alluvione che ha colpito il nord Italia. Una sciagura sulla quale l'Irpinia intera non è rimasta in silenzio, mostrando grande vicinanza, affetto e solidarietà.