Valleluogo, un'oasi di pace scelta da Dio: ecco la marcia dei giovani ad Ariano Il tradizionale pellegrinaggio a piedi alla vigilia di Pentecoste

In cammino verso Valleluogo per raggiungere Maria. Una marcia baciata dal sole nella verde vallata che porta al Santuario tanto caro al beato Luigi Novarese, uno dei luoghi più suggestivi e amati dagli arianesi. Una marcia che ha visto protagonisti i giovani in preparazione al grande evento di agosto 2023 a Lisbona che coinvolgerà l'umanità intera. In cammino anche gli scaut con don Marco Ulto.

Una marcia per ritrovare la via della prossimità e dell’incontro, come auspicato da Papa Francesco.

Risvegliarsi alla vita, seguendo proprio l'esempio di Maria, che diventa immagine della Chiesa in cammino, la Chiesa che esce e si mette al servizio. Maria, modello dei giovani in movimento.

"E' il cammino di tutta la chiesa, alla vigilia di Pentecoste, che si ritrova per lasciarsi infondere da Dio la sua forza e la sua grazia - ha detto don Daniele Palumbo - è un ricordo annuale alla Madonna di Valleluogo, una tradizione antica e bella che vogliamo ripetere di anno in anno e soprattutto in questo periodo che ci vede in cammino verso Lisbona.

Dopo questi anni di stop ritorniamo a Valleluogo, in questa magnifica zona di spiritualità evidentemente scelta da Dio, dove la presenza di Maria, garantisce pace all'anima."