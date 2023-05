25 anni di canto per il soprano Jole Rita Raffa: esulta Savignano Irpino L'augurio del sindaco Fabio Della Marra

Risiede attualmente a Savignano Irpino, in uno dei borghi più belli d'Italia, il soprano Jole Rita Raffa, che quest’anno è lieta di compiere 25 anni di canto.

Ne parla con orgoglio e soddisfazione il sindaco del comune savignanese Fabio Della Marra.

"Desidero formulare a nome mio personale, di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Savignano Irpino un augurio affettuoso per questo traguardo così importante e prestigioso alla nostra illustre concittadina Jole Rita Raffa. Una eccellenza mondiale, un risultato raggiunto grazie ai notevoli sacrifici e alla sua grande bravura e professionalità."

La sua carriera ha avuto inizio in giovanissima età, presso il celebre basso – bariton Silvano Pagliuca. Si è poi perfezionata laureandosi con il massimo dei voti in “Storia e tecnica del canto” presso l’Accademia Internazionale J. Stochausen di Wasserburg, sezione staccata di Francoforte, nel maggio del 2006.

Dopo la laurea in storia e tecnica del canto lirico e la laurea in lettere moderne ad indirizzo musicologico, conseguita successivamente, ha prima interpretato, per 2 edizioni, Norina, soprano protagonista dell'opera "Don Pasquale" di Gaetano Donizetti, al teatro München di Monaco di Baviera in Germania, per poi iniziare a dar vita alla sua carriera concertistica spaziando, dopo gli stage di musica celtica a Dublino e di Blues negli Usa, in svariati concerti tratti dal repertorio cameristico, operistico, blues, jazz, celtico, liturgico e classico–napoletano, in lingua italiana, spagnola, francese, tedesco e inglese.

La carriera del poliedrico soprano, ha raggiunto i palchi più celebri del mondo della lirica, tra i più rilevanti quelli del Metropolitan di New York, dell'Opéra di Parigi e del München di Monaco di Baviera.

Nel contempo ha avviato la sua accademia di musica, che porta il nome del suo compianto Maestro e mentore ‘Silvano Pagliuca’ , nella città di Benevento.

Dopo un lungo periodo di inattività pandemica, quest’anno Jole Rita Raffa è tornata ad esibirsi dall’America settentrionale all’America Latina nei teatri più celebri.