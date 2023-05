Ariano, l'ultimo saluto a Emilio, Pamela ed Emanuele: il cordoglio di Orsara Il sindaco di Orsara di Puglia, Mario Simonelli: il nostro abbraccio al popolo di Ariano

Si terrà questa sera, alle ore 20:00, ad Ariano Irpinola fiaccolata per Emilio D'Avella, Pamela Mustone ed Emanuele Serafino i tre ragazzi morti in un incidente stradale domenica sulla Statale 90 delle Puglia. Si partirà da piazza Mazzini (Pasteni), si percorrerà il centro storico e si arriverà in piazza Plebiscito. (Clicca e leggi)

Arrestato il conducente: pisitivo al drug test

Anche la comunità di Orsara di Puglia, territorio in cui è avvenuto il tragico impatto domenica scorsa, ha espresso vicinanza ai familiari e alla comunità di Ariano Irpino per la morte di Emilio, Pamela ed Emanuele. I tre viaggiavano in moto quando c'è stato lo schianto con una Dacia Duster guidata da un 40enne di Orsara. L'impatto frontale è stato violentissimo e il conducente, risultato positivo al drug test, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. (Clicca e leggi)

Una comunità sconvolta

"Alla Comunità di Ariano Irpino, ci unisce da sempre e storicamente una vicinanza non solo geografica ma anche di amicizia, con rapporti lavorativi, commerciali, di scambio e collaborazione reciproci. Per questo motivo, e a nome di tutta la Comunità di Orsara di Puglia, voglio esprimere il mio più profondo cordoglio per la tragedia che ha colto la vicina Ariano Irpino con la perdita di Emilio, Pamela ed Emanuele. Siamo vicini ai familiari di questi tre giovani, a quanti hanno conosciuto e amato quei tre ragazzi, a tutta la Comunità di Ariano che si raccoglierà per l’ultimo saluto a Emilio, Pamela ed Emanuele. Invierò un messaggio di cordoglio al sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, che estendo idealmente ai familiari e agli amici dei tre giovani ai quali oggi, con dolore e commozione, sarà dato l’ultimo saluto”.Il sindaco Mario Simonelli esprime vicinanza ai familiari dei tre ragazzi e alla Comunità di Ariano Irpino. Anche la comunità grottese ha voluto esprimere vicinanza ai familiari delle tre giovani vittime. (Clicca e leggi)