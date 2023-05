Irpini morti in moto, conducente auto positivo a test anti droga: arrestato Il 40enne è in carcere a Foggia accusato di omicidio stradale

E' stato arrestato per omicidio stradale ex articolo 589 bis e condotto in carcere a Foggia, Francesco Antonio Maffei, 40 di Orsara di Puglia il conducente dell'auto che ieri dopo aver invaso la corsia opposta ha travolto in pieno e scaraventato nei campi le due moto con a bordo i tre giovani arianese, nella prima Emilio D'Avella e Pamela Mustone e nella seconda Emanuele Serafino, tutti morti sul colpo a seguito dell'impatto devastante.

Il 40enne foggiano dopo essere stato trasportato in ospedale e giudicato guaribile in 30 giorni, è risultato positivo ai cannabinoidi e alla cocaina. Velocità non commisurata al codice stradale. Le indagini dei carabinieri su disposizione della procura di Foggia sono state immediate.

Le salme dei tre giovani sono in obitorio all'ospedale Riuniti di Foggia per i relativi accertamenti medico legali in attesa di ulteriori disposizioni da parte della magistratura. A difendere i familiari delle vittime gli avvocati arianesi Raffaela Manduzio e Giovanni Pratola.

Dolore nelle due comunità di Ariano e Melito Irpino dove i due sindaci Enrico Franza e Michele Spinazzola proclameranno il lutto cittadino.

La nota dal comune di Ariano Irpino

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Ariano Irpino esprimono cordoglio per la tragedia che ha scosso la nostra Città.

Il cuore di Ariano Irpino ieri pomeriggio, domenica 28 maggio 2023, si è fermato. Una tragedia che ha scosso profondamente tutta la città. Tre vite spezzate, tre giovani che tutti noi conoscevamo, e per qualità morali e per bontà e gentilezza. Una comunità unica, Ariano e Melito, unita nel dolore per una grandissima perdita.

“Ci vediamo al bar da “Emilio”, un invito, un luogo d’incontro dove ti imbattevi nella vitalità operosa di Pamela e nella gentilezza e nella simpatia di Emilio. Emanuele, compagno inseparabile, non dimenticheremo mai i tuoi occhi buoni e i tuoi modi gentili. Pamela, Emilio, Emanuele, non vi dimenticheremo.”

Questo il commento a caldo del primo cittadino Enrico Franza, che esprime senza alcun dubbio lo sgomento di un’intera Città.

“Ad Ariano oggi è il momento del dolore e del silenzio, ci stringiamo con grande affetto e rispetto alle famiglie colpite da questa terribile tragedia, alle quali a nome di tutta la Comunità Arianese esprimiamo con un abbraccio la nostra sincera vicinanza e il nostro profondo cordoglio”.