Da Foggia ad Ariano: l'ultimo triste viaggio di Emilio, Pamela ed Emanuele E' il giorno dei funerali. Il sindaco Enrico Franza ha proclamato il lutto cittadino

E' il giorno dell'abbraccio di Ariano e dei comuni limitrofi ad Emilio, Pamela ed Emanuele. Le tre salme partiranno dall'obitorio dell'ospedale Riuniti di Foggia, (foto Tonino Mauriello) dove ieri è stata allestita la camera ardente, per raggiungere il palazzetto dello sport nel piano di zona ad Ariano Irpino, luogo in cui si terranno i funerali, celebrati dal vescovo Sergio Melillo, che ieri sera ha guidato silenziosamente la fiaccolata lungo le strade cittadine a cui hanno preso parte almeno 5000 persone.

Il sindaco Enrico Franza ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino

"L’ordinanza sindacale dispone: la sospensione di ogni manifestazione pubblica eventualmente im programma nell’arco della vigenza del lutto cittadino, l’esposizione a mezz’asta della bandiera, listata a lutto, nella sede comunale per l’intera giornata, la sospensione del mercato settimanele e ortofrutticolo del mercoledì, l’abbassamento delle serrande dalle ore 10,00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali e per gli esercizi pubblici, l’osservanza nei luoghi di lavoro di un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 10,00, l’osservanza nelle scuole di un minuto di silenzio e raccoglimento, ove possibile alle ore 10,00 e comunque nella mattinatam, divieto durante la fascia oraria in cui si terranno le esequie, di qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata.

Il sindaco invita tutta la cittadinanza ad esprimere, nelle forme che riterrà più opportune, mediante il rispetto del lutto proclamato, il dolore e l’abbraccio dell’intera città di Ariano Irpino alle famiglie colpite dal lutto.