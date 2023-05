L'ultimo saluto a Michele Spagnuolo: "Oggi è lutto cittadino, siamo distrutti" A Contrada questo pomeriggio i funerali del 45enne

Oggi, 31 maggio 2023, è lutto cittadino a Contrada, piccolo comune in provincia di Avellino, dove saranno celebrati i funerali di Michele Spagnuolo, 45 anni, morto schiacciato dalla sua auto, la scorsa settimana. Questo pomeriggio alle 15.30 si svolgeranno i funerali del 45enne a Contrada. Il sindaco di Contrada Pasquale De Sanctis ha firmato l’ordinanza per proclamare il lutto cittadino durante il rito funebre. Nella Giornata del 25 maggio 2023, i Vigili del Fuoco e i carabinieri sono intervenuti a Contrada per soccorrere l' uomo che, intento a fare dei lavori in un fondo agricolo in una zona collinare, è rimasto schiacciato dalla sua autovettura. Purtroppo l'uomo di 45 anni è stato recuperato privo di vita. La vittima si chiamava Michele Spagnuolo: "Siamo distrutti e raggelati da questa morte assurda. Era un giovane uomo volenteroso e un grande lavoratore. Un dolore immenso per il nostro paese", dichiarò il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis. Michele Spagnuolo non era sposato e viveva nelle case popolari di Sant'Agata, a Contrada. Il corpo è stato trovato in via Nazionale.

Ora, per quella immane tragedia, c'è anche un indagato: si tratta del proprietario del fondo agricolo dove è avvenuta la tragedia. Ovviamente, in questi casi, l'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto. Intanto, però, Contrada ha il cuore spezzato per la morte tanto incomprensibile quanto ingiusta di Michele. Nel primo pomeriggio di ieri è stata eseguita l’autopsia e la salma è stata liberata per la cerimonia funebre. Un passaggio necessario per l'inchiesta aperta sul caso, che ha scosso profondamente la provincia Irpina.