Sport e solidarietà al Castagneto a Sturno: una corsa contro la fame nel mondo In campo gli alunni dell'istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Frigento

Sport e solidarietà, un binomio vincente. E nel solco della sportività dell'altruismo e dello spirito decoubertiano, partecipare è più importante che vincere, gli alunni dei plessi scolastici che fanno capo all'istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Frigento diretto da Franco Di Cecilia questa mattina si cimenteranno sull'erbetta del campo sportivo "Il Castagneto" di Sturno in una serie di performances atletiche e ginniche al fine di raccogliere offerte in favore del Camerun e contro la fame che da sempre colpisce i Paesi africani.

La lodevole iniziativa di solidarietà è stata promossa a pieni voti dai docenti dell'Istituto comprensivo di Frigento.

Grazie poi al dinamismo sociale del dirigente scolastico Franco Di Cecilia è stato allestito con cura l'evento che si svolgerà domani mattina presso il complesso sportivo sturnese. Una gara di beneficenza innanzitutto che ha coinvolto tutta la comunità scolastica e le famiglie degli studenti dell'istituto comprensivo di Frigento.

La corsa contro la fame è una manifestazione promossa dal Miur e dal Coni con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere le nuove generazioni su tematiche socio economiche di stringente attualità.

Tutti gli alunni dei plessi di Frigento Sturno Gesualdo Villamaina e Pila ai Piani daranno prova di abilità sportive e soprattutto di straordinaria solidarietà per sconfiggere, si spera, la fame in Camerun e alleviare per un giorno le pene dei coetanei meno fortunati che vivono nel continente africano