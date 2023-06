Festa della Repubbica 2023: Ariano ricorda il sacrificio degli italiani Bandiera nazionale ed europea sulla facciata del comune e manifesti sulle mure cittadine

2 giugno 1946 - 2 giugno 2023, l’amministrazione comunale di Ariano Irpino i 77 anni della repubblica rtaliana, con l’intento di mantenere vive le ricorrenze istituzionali che fanno la storia della nazione, in particolar modo per sensibilizzare i giovani.

La festa della repubblica celebra il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato – monarchia o repubblica – dare al paese, a conclusione di un complesso periodo di transizione segnato dalle azioni di movimenti e partiti antifascisti e dall’avanzata degli alleati in un paese diviso e devastato dalla guerra. Il 2 giugno è una data storica, per la prima partecipazione delle donne al voto.

Ariano Irpino partecipa con l’esposizione della bandiera nazionale ed europea davanti la facciata del comune e con l’affissione dei manifesti sui muri della città.