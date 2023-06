Ariano: Maria Di Furia, la guerriera del Covid ha festeggiato 103 anni Sopravvissuta al periodo critico della pandemia nella Rsa Minerva

Una guerriera nel vero senso della parola, coraggiosa e temprata nella fase più acuta della pandemia, tanto da uscirne indenne.

E’ la bella storia di Maria Di Furia, considerata ormai la regina del Centro Minerva ad Ariano Irpino. Per lei in occasione dei 103 anni sono arrivati quest'anno dalla Francia e Inghilterra. Madre di dieci figli, di cui otto viventi sparsi in Italia e nel mondo. E' una ricorrenza di quelle che non capitano tutti i giorni.

Ed è un giorno di festa anche per la struttura sanitaria diretta da Alfonso D'Ascoli. Una vita di sacrifici, una famiglia sempre unita e dedita al lavoro.

Per Ariano si tratta dell'ennesimo traguardo di longevità. Il record spetta a Lucia Laura Sangenito a Sturno con i suoi 112 anni.