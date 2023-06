Lavori in Autostrada: cinque notti di chiusura in A16 a Baiano Ecco i percorsi alternativi

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di consolidamento della scarpata, nelle cinque notti di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Baiano, in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Avellino ovest.