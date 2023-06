Ariano non è solo erbacce e rovi, dal Comune: c'è anche un'altra versione Territorio vastissimo, personale ridotto all'osso. Ecco i vari interventi effettauti

Ariano non è solo erbacce e rovi lungo le strade, ci sono anche zone riqualificate come il rione Tranesi e interessate da continui interventi di pulizia decoro urbano. L'amministrazione comunale ed in prima persona, il sindaco Enrico Franza non polemizza o contesta il nostro lavoro, ma attraverso un report fotografico ci mostra i notevoli interventi effettuati su tutto il territorio, dal centro alle periferie.

Uno sforzo notevole, nelle ultime settimane ostacolato anche dal maltempo che ha visto super impegnati gli operai dell'area tecnica comunale con le poche forze rimaste, percettori del reddito di cittadinanza, comunità montana ufita e le cooperative. La crescita dell'erba è rapidissima.

Non si fa in tempo a ripulire le zone che dopo qualche giorno si è di nuovo punto e capo. Il territorio è vastissimo e il più delle volte ci si imbatte anche in strade non di proprietà dell'ente comunale. Russo Anzani come pure Piano della Croce fanno parte delle attività già programmate da parte dell'area tecnica.

Queste le zone dove le squadre sono già intervenute:

Calvario, via Adinolfi, villa comunale, Tranesi, via del Riscatto, via Nazionale, corso Vittorio Emanuele, viale Tigli, via Lusi, adiacenze struttura Renzulli, via Conservatorio, Piazza Duomo, via XXV aprile, via Annunziata, Intonti, via Giacomo Matteotti, via Maddalena, via Fontananuova. Piazza Mazzini nei pressi del ditsretto dell'Asl, Arena Mennea, rione San Pietro, Cimitero.

Nuovi interventi di riqualificazione sono stati già programmati in vista della stagione estiva. Nelle zone rurali si fa appello alla collaborazione da parte di tutti.