Nuoto nazionale a Pesaro: Ariano in segno di lutto con il nero al braccio Il bel gesto di solidarietà da parte della società sportiva new sporting In

Condividi









di Gianni Vigoroso

I ragazzi hanno gareggiato con la fascia nera al braccio in segno di lutto per il dolore che ha colpito la comunità arianese a seguito dell'incidente stradale che ha visto la tragica morte in moto di tre giovani...