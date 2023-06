Nuoto, new sporting In Ariano strabiliante: cinque campioni interregionali Pioggia di successi al centro sportivo acquatica di Pignola a Potenza

Al centro sportivo Acquatica di Pignola, a Potenza si sono svolti i campionati interregionali estivi di nuoto pinnato della Fipsas.

La società sportiva new sporting In di Ariano Irpino ha partecipato con quindici atleti riportando numerosi podi.

Titolo per cinque campioni interregionali a conclusione di un anno agonistico intenso ed impegnativo sotto la costante ed esperta guida del tecnico Mario Altavilla: Giorgia Miano, Gregorio Papaleo, Alberto Grieco, Mara Sanapo e Gianluca Cifelli sono i giovani campioni.

Giorgia Miano ha conseguito il primo posto nei 50 MT stile e nei 100 MT stile, Gregorio Papaleo ha riportato il primo posto nei 50 MT stile e il primo posto nei 100 MT stile, Alberto Grieco ha ottenuto il primo posto nei 50 MT stile e il primo posto nei 100 MT stile, Mara Sanapo ha conseguito il primo posto nei 50 MT stile e il terzo posto nei 100 MT stile, Gianluca Cifelli ha riportato il primo posto nei 50 MT stile e il terzo posto nei 100 MT stile, Carmen Lo Conte ha ottenuto il secondo posto nei 50 MT stile e il secondo posto nei 100 MT stile, José Grieco ha conseguito il secondo posto nei 50 MT stile e il secondo posto nei 100 MT stile, Giulia Andreottola ha riportato il secondo posto nei 50 MT stile e il terzo posto nei 100 MT stile, Silvio Grasso ha ottenuto il terzo posto nei 50 MT stile e il secondo posto nei 100 MT stile, Valentina Di Paola ha conseguito il terzo posto nei 50 MT stile, Raffaella De Gruttola ha riportato il terzo posto nei 50 MT stile, Claudio Albanese ha ottenuto il terzo posto nei 100 MT stile. Ottime le prestazioni di Andrea Sampietro, Nicola Bongo e Luca Cardalisco.

La Società sportiva New Sporting In di Ariano Irpino si è classificata terza. Gli atleti hanno gareggiato con la fascia nera al braccio in ricordo di Pamela Mustone, Emanuele D'Avella ed Emilio Serafino tragicamente scomparsi in un incidente in moto lungo la strada che porta a Foggia.

Grande l'entusiasmo del tecnico Mario Altavilla e dei partecipanti particolarmente soddisfatti per i risultati ottenuti per il rilievo ultra regionale dell'evento.

L'impegno profuso durante un intero anno di allenamento e le capacità tecniche di Mario Altavilla hanno dimostrato ancora una volta che gli obiettivi si raggiungono solo quando sono fortemente condivisi con costanza e determinazione