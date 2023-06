Grottaminarda: rotatoria ad altissimo rischio incidenti Sollecitato un intervento urgente da chi di competenza.

Rotatoria ad altissimo rischio incidenti. Accade a Grottaminarda nei pressi del monumento dedicato ai motociclisti vittime della strada. Per intenderci, l'incrocio che porta alla Variante e alla zona di Pila ai Piani, Frigento. L'area è completamente sepolta da erbacce.

Una strada trafficata a tutte le ore del giorno dove il pericolo di incidenti risulta essere elevatissimo. Per la verità non ha mai raggiunto un limite di trascuratezza e abbandono come quello attuale. Viene sollecitato un intervento urgente da chi di competenza.