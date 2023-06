Ariano, calcio e ricordi: viaggio nella storia tra emozioni e amarcord La ricostruzione puntuale di Flavia Squarcio. Domenica 18 giugno la presentazione

Ariano, tra calcio e ricordi. L'edizione 2023 del magazine del campionato Over35 è un viaggio nella storia del calcio arianese.

"Ho provato a ricostruire emozioni e avvenimenti della storica promozione in serie D con la voce dei protagonisti di quel periodo: allenatore, calciatori, giornalisti. Nella raccolta - spiega Flavia Squarcio spazio anche agli avvenimenti calcistici più recenti. I miei testi sono stati impreziositi dalle fotografie di Marco Peluso

Ringrazio il presidente dell'associazione Asd Over 35 Giancarlo Sicuranza per aver creduto in questa idea, insieme al direttivo."

La storia del calcio arianese verrà presentata domenica 18 giugno, alle ore 18, nel piazzale Calvario, in occasione della festa di fine campionato Over35.