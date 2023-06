Ariano sulle vie della parità: è il momento della premiazione L'iniziativa si propone di dare visibilità alle donne impegnate negli spazi pubblici

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, nell’ambito delle azioni inerenti le politiche sociali e culturali per il conseguimento della parità di genere, ha il piacere di invitare la cittadinanza alla premiazione del concorso di toponomastica femminile “Ariano sulle vie della parità III edizione”, che si terrà domani mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 11.00 nella sala conferenze “Ilari a Alpi” del palazzo degli uffici in via tribunali n 1.

Con il concorso il comune di Ariano Irpino si propone di dare visibilità alle donne negli spazi pubblici impegnandosi ogni anno a dedicare tre aree di circolazione (strade, piazze vicoli, viali vie, et cetera) a tre figure femminili.

Di seguito l’elenco delle classi degli Istituti arianesi che interverranno con i rispettivi docenti:

Classe 3^ D I.C Don Lorenzo Milani Scuola Secondaria di Secondo Grado, Stefania Rivetti, classe 1^B liceo classico con annesso liceo scientifico Pietro Paolo Parzanese, Anna Maria Tecce, 4^Ipseoa Cardito- IIS Giuseppe De Gruttola, Antonietta Cusano, Carolina Nardone, Romina Sicuranza, 2^ Mancini scuola secondaria di secondo grado, Antonietta Tiso. Foto Ariano dall'alto Francesco Lops.